The New Abnormal, The Strokes

Mais que se passe-t-il avec les guitares de Nick Valensi et d’Albert Hammond Jr ? On a beau les entendre sur The New Abnormal — un titre d’album qui tombe étrangement à point nommé —, c’est comme si elles n’avaient plus la même rage de vivre, même sur les chansons plus près du son classique des New-Yorkais, la ballade Not the Same Anymore, l’entêtante Bad Decisions (une des meilleures du disque) ou la chaleureuse Selfless. C’est surtout que sur ce sixième album en carrière, ce sont les teintes électroniques du post-punk qui accaparent toute notre attention, la batterie synthétique qui nous prend par surprise dès The Adults Are Talking en ouverture, le clavier nerveux de Brooklyn Bridge to Chorus volant la vedette au riff ou le synthé baveux qui occupe toute la place sur At Tte Door. Même les mélodies et les refrains, autrefois si magnétiques, paraissent un brin remâchés, jusqu’à Ode to The Mets en conclusion qui réimagine My Way de Paul Anka. Reste la voix charismatique de Julian Casablanca, qui donne un sens à ces neuf néanmoins plaisantes chansons.



Écoutez Brooklyn Bridge To Chorus

The New Abnormal ★★★ Rock The Strokes, RCA