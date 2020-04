No Beginning No End 2, José James

On ne sait jamais trop où situer le chanteur américain José James. Il s’est fait connaître au sein de la maison de disques jazz Blue Note, mais avec des propositions alliant jazz contemporain, hip-hop, house, funk ou soul. On l’a vu ou entendu offrir des relectures modernes des œuvres de Chet Baker et de Billie Holiday, sans oublier le très réussi Lean on Me (un hommage aux chansons de Bill Withers, décédé récemment). Ainsi, en 2020, José James possède sa propre étiquette et propose un premier disque qui… fait la somme de ses intérêts, dirons-nous. La soul et le R&B donnent le ton à une proposition ouvertement inspirée des années 1970 : grosse chaleur dans le son, grooves solides en trame de fond, collaborations multiples (Christian Scott, Erik Truffaz, Lizz Wright, Ledisi…), ballades soutenues et partout la manière James de tisser des schémas harmoniques ingénieux. Comme souvent chez lui, on note un certain éparpillement dans la direction artistique (Just the Way You Are), mais No Beginning No End 2 regorge de chansons fortes — du soleil dans le confinement.