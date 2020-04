Les cormorans, Sandra Le Couteur

La musique berce, la voix veille, tendre et bienfaisante. Ivresse, la chanson de Michel Marin et Gilles Bélanger qui nous accueille à l’entrée de ce quatrième album de Sandra Le Couteur, donne le ton : un violon alto, des guitares, une contrebasse et cette voix tout simplement belle. Le retour d’Éric Goulet à la réalisation compte pour beaucoup, ça tient de la mission : permettre sans tapage de faire entendre la chanteuse acadienne au-delà de son coin de pays. Il y parvient, et pas seul : Luc de Larochellière, Pierre Flynn, Paul Daraîche et Vivianne Audet sont là, parmi d’autres convaincus, et leurs contributions s’allient aux arrangements de Goulet pour coudre la courtepointe sur laquelle l’interprète sert en toute aisance les motifs mélodiques. Ce disque, au temps des chansonniers, aurait été adopté d’emblée, célébré : ces jours-ci, son existence même est un petit miracle de solidarité. Dans le confinement, ces chansons de bord de mer vous tiendront exquise compagnie.

Les cormorans - Ivresse