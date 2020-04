Auguste Descarries, Pierre Rancourt, Trio Hochelaga et artistes invités

Au tournant de cette année musicale, en commentant le disque Aubade de Janelle Fung, nous avions exprimé le souhait que « la redécouverte de la musique d’Auguste Descarries (1896-1958) devienne dans la prochaine décennie une cause nationale culturelle prioritaire ». Ce nouveau CD, trois mois plus tard, est donc le bienvenu. La filiation musicale qui affleure est beaucoup plus française que russe. On peut surtout se réjouir qu’Aubade soit arrivé le premier pour placer la barre plus haut que cette honorable curiosité enregistrée dans un son très sec. Nous avons ici des mélodies de tradition française bien chantées et des œuvres instrumentales, parfois superbes (Fantaisie et Berceuse pour quatuor à cordes ; Mon lac pour violoncelle et piano), mais toutes peu développées et parfois simplement salonardes (la série de mélodies célèbres arrangées « En trio »). Ce disque de complément du précédent est donc fort loin d’une transcendante révélation, y compris interprétativement (Élégie !), sauf dans l’excellente formation quatuor à cordes.

Auguste Descarries ★★ 1/2 Classique Pierre Rancourt, Trio Hochelaga et artistes invités, Atma ACD2 2799