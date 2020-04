We Are Sent Here by History, Shabaka and the Ancestors

On l’oublierait presque mais, avant l’arrivée de la fin du monde, eh bien, c’était déjà la fin du monde. Et si on revisitait notre déclin imminent à partir d’un point de vue afro-futuriste et décolonial, ça aurait l’air de quoi — musicalement, on s’entend ? Ça sonnerait sans doute comme We Are Sent Here by History, second album du très occupé saxophoniste britanno-caribéen Shabaka Hutchings (aussi à la tête des groupes Sons of Kemet et The Comet Is Coming) et ses Ancestors, tous des musiciens sud-africains qui puisent dans l’héritage des townships. Wisdom of Elders (2016), peut-être plus éparpillé mais aussi moins sérieux, était déjà teinté de cette fusion entre amour des classiques et approche éco-spirituelle. We Are Sent Here by History, c’est le jazz de l’âge accélérationniste : moderne comme un voyage en vaisseau spatial et, pourtant, doté de quelque chose de terreux, de biologique. Les griots aussi racontent des histoires de science-fiction. Il s’agit de fermer les yeux et d’écouter.



We Are Sent Here by History ★★★★ JAZZ Shabaka and the Ancestors, Impulse !