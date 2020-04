Down in the Bottom, The Everly Brothers

Pendant qu’un sous-marin jaune survolait Pepperland, Don et Phil Everly, jeunes vétérans du rock’n’roll des années 1950, se cherchaient un lopin cultivable : le terreau country et western de leur Kentucky natal, constatèrent-ils, se mêlait bien au folk-rock des Byrds et autres chevelus dylanisés. Gene Clark et Rick Nelson labouraient dans le même sens. Ce qu’on allait baptiser country-rock prenait forme. On entend très clairement le changement se produire à l’écoute des 58 titres de ce coffret essentiel, véritable chaînon manquant de l’histoire. Entendre le démo de Bowling Green est une révélation : fin 1966, l’instinct des frères Everly et le savoir-faire de l’équipe de musiciens d’élite du Wrecking Crew de Los Angeles s’alliaient pour changer le monde. Deux albums plus tard, nos gaillards chantaient le Mr. Soul de Neil Young ET le Mama Tried de Merle Haggard, et les années 1970 (et les Eagles) n’avaient plus qu’à servir la bonne soupe.



Écoutez The Country Rock Sessions 1966-1968

Down in the Bottom ★★★★ 1/2 Archives The Everly Brothers, Cherry Red