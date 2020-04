Le Festival d’été de Québec annule son édition 2020

Dans son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault avait estimé mercredi qu’il était « peu probable » que les événements comme le Festival d’été de Québec (FEQ) puissent se tenir cet été. Le couperet est justement tombé jeudi sur le FEQ alors que ses organisateurs ont annoncé par voie de communiqué avoir été contraints d’annuler leur édition 2020.

La direction du FEQ avait jusqu’à jeudi espéré que la situation liée au coronavirus lui permettrait de présenter ses 11 jours de musique, mais l’état des lieux l’a forcé à se rendre à l’évidence.

Le FEQ devait se tenir du 9 au 19 juillet, et la programmation comprenait notamment des spectacles de Imagine Dragons, Rage Against The Machine, Rod Stewart et Alanis Morissette.

« Cette situation nous attriste infiniment, mais la santé de tous est notre priorité, a déclaré par communiqué Anne Hudon, directrice générale du FEQ. Nous appuyons le gouvernement dans sa gestion de cette crise sans précédent et ne pouvons que saluer les mesures déployées qui nous permettront de retrouver nos festivaliers, en santé, en 2021. Nous composons avec des circonstances malheureuses que personne n’aurait pu prédire et dont les répercussions se font sentir à tous les niveaux de notre organisation. »

À voir en vidéo

Le festival a aussi annoncé qu’il avait « dû procéder à plusieurs mises à pied temporaires, devenues nécessaires pour permettre à l’OBNL de traverser la crise. » Le nombre de postes touchés n’a pas été mentionné.

La directrice Anne Hudon a aussi dit croire « que le FEQ fera partie de la solution pour une relance de l’économie à Québec au lendemain de la crise ».

Questionné par la presse mercredi au sujet de la tenue des festivals, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avait déclaré que « les rassemblements intensifs vont demeurer un problème ». Le premier ministre Legault avait quant à lui déclaré que la consigne « des deux mètres » de distanciation devrait être appliquée pendant encore « plusieurs mois ». « C’est très difficile dans un festival ou un événement où il y a des centaines ou des milliers de personnes de respecter la règle du deux mètres, avait-il affirmé devant la presse. À partir du moment où on dit que la règle du deux mètres va s’étendre sur une plus longue période, effectivement c’est peu probable qu’on soit capable d’avoir ce genre de festivals cet été. »

Cette année, le FEQ devait tester un nouveau site situé sur le boulevard Grande-Allée, qui lui permettait d’accueillir une foule de quelque 25 000 personnes, une jauge qui lui permettait de programmer des artistes trop petits pour les Plaines d’Abraham mais trop gros pour le Parc de la Francophonie (dit Le Pigeonnier).

Le budget de programmation du FEQ était d’environ 13,5 millions de dollars pour l’édition 2020.

Déjà mardi, Montréal avait annoncé l’annulation de tous ses rassemblements jusqu’au 2 juillet. Les Francos de Montréal et le Festival international de jazz de Montréal avaient déjà annoncé qu’ils ne tiendraient pas d’édition 2020.

Le Festif baisse aussi les bras

Plus tôt en matinée, le Festif ! de Baie Saint-Paul a aussi annoncé qu’elle annulait son édition estivale, qui devait se tenir du 23 au 26 juillet.

Selon l’organisation, la décision était « inévitable dans les circonstances, l’équipe se devant d’être solidaire et d’agir de façon responsable face à la crise actuelle. »

L’événement a pris beaucoup d’ampleur depuis quelques années et était très couru pour ses spectacles tenus dans des endroits hétéroclites. Pour le fondateur de l’organisme Clément Turgeon, Le Festif ! « c’est bien plus qu’un festival. C’est d’abord un organisme de diffusion culturelle, un mouvement social et communautaire, un cœur qui ne s’arrêtera jamais de battre. Sachez que, malgré la crise, notre équipe se fera un devoir de ne pas oublier la mission de l’organisme. » Dans un communiqué, l’équipe a dit « déjà s’affairer à préparer un retour grandiose. »

D'autres détails suivront.