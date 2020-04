Cenizas, Nicolas Jaar

Nicolas Jaar est l’un des compositeurs électroniques les plus fascinants de l’heure. Deux mois après avoir offert un nouvel album de house exploratoire sous son projet Against All Logic, il nous revient avec un Cenizas approfondissant le travail amorcé avec le quasi ambient Pomegranates (2015) et l’évocateur Sirens (2018), où les matériaux acoustiques et électroniques tissent une fine dentelle sonore sur laquelle chaque point est méticuleusement tracé, chaque instrument délicatement déposé dans l’espace. Attention : aussi beau et poignant soit-il grâce à ses emprunts à la musique sacrée (l’orgue solennel de Vanish en ouverture, les chœurs plaintifs de Hello, Chain) et à ses passages de pure contemplation (le piano esseulé de Garden), Cenizas est un album fondamentalement triste, traduisant avec ses arrangements électroacoustiques (Menysid, Xerox) l’inquiétude du regard que Jaar porte sur la société, notamment exprimée en chanson par l’incantation blues Mud, la suave Sunder et Faith Made of Silk à la toute fin de l’album. Un bijou d’album qu’on appréciera encore davantage sous un casque d’écoute.



Écoutez Sunder

Cenizas ★★★★ Expérimental Nicolas Jaar, Other People