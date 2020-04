Antonio Vivaldi, Jupiter, Thomas Dunford

Thomas Dunford est ce luthiste qui nous avait éblouis* en 2018 dans un disque Bach. Aussi, à en juger par son seul titre, l’objet de ce nouveau CD EST pour le moins difficile à cerner si on ne l’a pas en face de soi. Dunford interprète-t-il les œuvres pour luth de Vivaldi dont l’une porterait le sous-titre de « Jupiter » ? Que nenni ! Jupiter est le nom d’un ensemble de dix instrumentistes qu’il dirige et dont la partie de clavecin et d’orgue est tenue par Jean Rondeau. Cet Ensemble Jupiter accompagne ici la jeune mezzo-soprano Lea Desandre dans un programme de sept airs de Vivaldi entrecoupés de trois concertos : Concerto pour basson RV 495, positivement délirant, Concerto pour violoncelle RV 416 et Concerto pour luth RV 93. Cela fait belle lurette que nous n’avions eu un disque Vivaldi aussi intense et gorgé de sonorités. La voix de mezzo juvénile point trop lourde ou cuivrée de Lea Desandre laisse toute la place tant à l’énergie de groupe qu’à la transparence. Mais ce sont surtout les teintes fruitées jamais crispées ou agressives des instrumentistes qui séduisent à tout moment.



Écoutez L'Olimpiade

Antonio Vivaldi ★★★★ 1/2 Classique Jupiter, Thomas Dunford, Alpha 550