Péril, Police des Moeurs

À ce point-ci, affirmer que rien ne sera plus pareil relève du total lieu commun. Abandonnez toute espérance, vous qui lisez ces lignes, et roulez-vous dans un nihilisme sordide. Pour entamer notre nouvelle vie façon pastiche aseptisé de Blade Runner, est-ce par le plus grand des hasards (réponse : oui) que le duo montréalais maître ès coldwave Police des Mœurs, ambassadeur flegmatique du nocturne de synthèse, fournit ce qui pourrait tout juste servir d’accompagnement à l’épopée intérieure ? « Péril doit s’écouter comme une bande sonore », a dit le groupe de son quatrième album, publié chez les Berlinois de Mannequin Records. Chouchou de l’avant-garde, PdM était jusqu’ici assez club dans sa formule. Francis Dugas et Manuelle Gauthier ont choisi de délaisser une certaine matérialité cartésienne pour tendre vers une incantation ésotérique. En arborant un petit jupon décennie 1980 qui dépasse (Choses fragiles). On aimerait pouvoir dire à attraper bientôt en concert dans un sous-sol près de chez vous…

Péril ★★★ 1/2 Post-funk Police des Moeurs, Mannequin Records