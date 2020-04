Danse avec mes démons, Fwonté

C’est dans le propos, davantage que dans l’esthétique musicale, que le Montréalais d’origine haïtienne Kerns Olibrice, alias Fwonte, se renouvelle sur Danse avec mes démons, sa quatrième parution. Découvert aux côtés du vétéran Poirier, ardent promoteur des musiques de club d’Afrique et des Antilles, il s’adjoint aujourd’hui de nouveaux collaborateurs à la composition et à la réalisationa : DJ Champion et les Britanniques Kensaye et Murder She Wrote. Le premier, qui partage aussi des racines haïtiennes avec Fwonte, s’illustre sur la parfaite Pa kole, qui lance l’album sans toutefois en donner le ton puisque ensuite arrivent Danse avec mes démons (aussi signée Kensaye), et le Fwonte renouvelé par un besoin d’exorciser par les rythmes dansants les sentiments qui l’étreignent, les troubles incessants dans son pays d’origine (Problèm pap fini, Tout se pa), l’éloignement familial vécu par l’immigré qu’il est. Olibrice est aujourd’hui plus personnel et pertinent qu’il ne l’a jamais été auparavant, sur des rythmes inspirés du kompa, de la bass music anglaise et de l’afro-trap façon MHD.

Danse avec mes démons ★★★ 1/2 Électronique Fwonté, indépendant