Folding the Dished, Absurde

Félix Gourd, alias Absurde, a cofondé l’an dernier avec Simon Chioini et la compositrice Leticia Trandafir (softcoresoft) le label Humidex, nouvelle plateforme d’expression pour une techno montréalaise abrasive et résolument destinée à donner des électrochocs sur les planchers de danse. Après un EP collaboratif paru en juillet 2019, voici le premier mini-album d’Absurde constitué de quatre teigneux grooves aux tempos soutenus et aux orchestrations parfois presque industrielles. Une touche d’acid house barbouille la saccade de la chanson titre, alors que les vifs sons de synthés désorganisés de Bioturbation donnent le tournis. Deux puissantes et futuristes compositions rappelant l’esthétique du producteur Blawan, or c’est la nuance des deux titres de la face B qui nous séduit le plus, Wet Mallets, sa structure rythmique décalée par l’écho dub, qui vire à un funk cybernétique tendu et chaotique, et la linéaire et inquiétante Ogni Pensiero Vola, un rythme presque minimaliste hanté par un oppressant son de basse.

Folding the Dished ★★★ 1/2 Électronique Absurde, Humidex