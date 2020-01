Alexandra Stréliski obtient trois nominations au gala des prix Juno

La pianiste québécoise Alexandra Stréliski est en lice pour trois prix au prochain gala des Juno, qui aura lieu le 15 mars.

Elle est nommée pour les Juno de l’album de l’année, de la révélation de l’année et de l’album instrumental de l’année, grâce à son opus Inscape.

Fred Pellerin (Après), Jean Leloup (L’étrange pays), Koriass (La nuit des longs couteaux), Les Louanges (La nuit est une panthère) et Loud (Tout ça pour ça) sont de leur côté en nomination pour le prix de l’album francophone de l’année.

Le Montréalais Patrick Watson pourrait quant à lui remporter les trophées de l’auteur-compositeur de l’année et de l’album adulte alternatif de l’année.

La chanteuse Dominique Fils-Aimé fait aussi partie des Montréalais qui s’illustrent dans les nominations, grâce à une mention dans la catégorie de l’album jazz vocal de l’année, pour Stay Tuned !.

L’album posthume de Leonard Cohen, Thanks for the Dance, est en lice pour le prix de l’album adulte alternatif de l’année.

Alessia Cara à l’animation et favorite

La chanteuse Alessia Cara, de Brampton, en Ontario, animera la soirée des Juno, où elle fera également figure de favorite.

La jeune femme de 23 ans a obtenu six nominations, notamment celles de l’album de l’année, de l’artiste de l’année et de la chanson de l’année.

Elle pourra aussi gagner les trophées de l’album pop de l’année, de l’auteur-compositeur de l’année et du choix du public.

Le rappeur torontois Tory Lanez fait aussi partie des favoris, avec cinq nominations, notamment pour le prix de l’artiste de l’année. Bryan Adams, Jessie Reyez et Shawn Mendes se disputeront aussi le prix.