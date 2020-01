Tell rembobinée – Miami EP, Artistes variés

L’année 2020 marque le 40e anniversaire de la parution du troisième album de Diane Tell, En flèche, et celui de la consécration arrivée grâce au succès Si j’étais un homme. Mais on y trouve aussi Miami, petite bombe pop-disco portée par une ligne de basse d’Alain Caron qui, récemment, a semblé avoir titillé les tympans de jeunes amateurs de groove. Le Miami EP lancé aujourd’hui comprend quatre relectures modernes, accompagnées de leurs versions instrumentales, de la chanson originale. Le compositeur Rami. B (Planet Giza) coule la chanson dans une sourde rythmique house-garage, occupée par la voix du chanteur et producteur américain Ezrakh (qui offre sa propre version dub, plus planante). Le producteur montréalais The Blackedge donne à Miami un son boom-bap sur lequel s’étend le rappeur D-Track. C’est néanmoins KNLO et Meryem Saci qui offrent la meilleure version, une version dynamique, mais fidèle à l’originale. En plus de sa version numérique, le Miami EP sera offert en bonne vieille cassette 4-pistes.



Écoutez Miami

Tell rembobinée – Miami EP ★★★ 1/2 Artistes variés, tellrembobinee.bandcamp.com