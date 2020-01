Eminem lance un album surprise intitulé «Music to Be Murdered By»

Le rappeur Eminem a lancé vendredi un album surprise, intitulé Music to Be Murdered By.

La suite à l’album Kamikaze — aussi lancé sans préavis en 2018 — a été annoncée sur Twitter peu après minuit.

Le rappeur de Detroit a aussi lancé un nouveau vidéoclip pour l’une des 20 pièces de l’album, Darkness, qui montre une fusillade pendant un concert.

Les paroles et l’histoire du clip font allusion à la fusillade qui a fait 58 morts lors d’un festival de musique à Las Vegas, en 2017, devenant la fusillade la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis.

Un lien vers le clip sur le site d’Eminem encourage les gens à communiquer avec des organisations pour la prévention de la violence par arme à feu.

La pochette de l’album montre des coulées de sang et un Eminem barbu tenant une hache et un fusil près de ses tempes, un hommage à l’album du même nom d’Alfred Hitchcock, paru en 1958. Une autre version de la pochette le montre tenant une pelle.

Selon le site Web de l’artiste, Music to Be Murdered By est son 11e album studio.

Parmi les nombreux collaborateurs, on note Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson. Paak et Juice WRLD, le rappeur de 21 ans décédé en décembre.