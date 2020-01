Making a New World, Field Music

Les frères David et Peter Brewis, vétérans de l’indie rock britannique, ont attendu quinze ans avant d’offrir le plus étrange et insaisissable album de leur discographie. Qualifié d’album concept, Making a New World serait donc une expression prog-rock/post-punk des répercussions de la Grande Guerre, faite de quelques très bonnes chansons dispersées dans une panoplie de brèves compositions instrumentales. Sur papier, le concept sert de fil directeur à un disque immanquablement décousu où, dans ses meilleurs moments, les Brewis évoquent Peter Gabriel (From a Dream, Into my Arms) et Talking Heads (excellentes Do You Read Me?, Only in a Man’s World et Money Is a Memory). En dépit des mélodies trop souvent inextricables, des textes franchement bizarres et de cette tenace impression que la majorité de ces 19 compositions sont demeurées au stade de l’ébauche, saluons l’audace conceptuelle et la grande liberté de création que s’est accordée Field Music.



Écoutez Only In A Man's World

Making a New World ★★★ Art-rock Field Music, Memphis Industries