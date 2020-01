Uncut Gems (bande originale), Daniel Lopatin

Une bonne bande originale de film devrait donner envie d’aller voir le long métrage au service duquel elle se met. Le thriller des frères Sadie mettant en vedette Adam Sandler dans le rôle d’un joaillier criblé de dettes de jeu bénéficie du savant travail du compositeur avant-gardiste Daniel Lopatin, alias OneohtrixPointNever. Beaucoup moins aride que lorsqu’il travaille sous son pseudonyme, Lopatin installe une ambiance définie par les timbres des synthétiseurs vintage avec lesquels il travaille — sur The Ballad of Howie Bling en ouverture, et plus tard avec Back to Roslyn et son solo de saxophone, ça sonne comme Vangelis sur psilocybine. À l’opposé, sur The Fountain et surtout School Play, Lopatin exprime le genre d’anxiété que maîtrisait John Carpenter lorsqu’il composait les bandes originales de ses classiques des années 1980. L’utilisation judicieuse d’une chorale, en ouverture, sur Windows puis Mohegan Suite, appuyée par les synthés, insuffle urgence et gravité à l’ensemble. Ça donne envie d’aller au cinéma.

Uncut Gems (bande originale) ★★★ 1/2 Électronique Daniel Lopatin, Warp