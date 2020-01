The Elvis Presley Connection, Vol. 2, Artistes divers

Chez qui Elvis trouvait-il toutes ses chansons ? Qui a osé se frotter aux interprétations définitives d’Elvis ? On obtient ici un tas de fascinantes réponses, en vrac. C’est bel et bien Bing (Crosby) qui, dès 1956, croonait Blue Hawaii. Et c’est bien sûr la calorifère Peggy Lee qui donna chaud à Fever avant le Hillbilly Cat. Il y a les fournisseurs de démos, parmi lesquels notre Memphis Flash trouvait des refrains à sa pointure, dont un certain Don Robertson (They Remind me too Much of You). Il y a les chansons-réponses : à Little Sister, LaVern Baker répliquait Hey, Memphis ; à Tell Her Jim Said Hello, Gerri Granger renvoyait l’ascenseur avec Tell Him Jane Said Hello (fallait y penser !). Il y a les audacieux contemporains, parfois copieurs énervés (I Got Stung, par Eli Whitney), parfois stylistes de talent (I Gotta Know, par les Crickets avec Bobby Vee). Etc. Oui, c’est chercher loin son plaisir, oui, faut être fan et demi, mais quelles trouvailles !



