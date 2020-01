Hector Berlioz, Messe solennelle H 20

Pourquoi la redécouverte, en 1991, dans une armoire jouxtant l’orgue d'une église d’Anvers, du manuscrit de cette messe de Berlioz n’a-t-elle eu d’autres répercussions que l’enregistrement de Gardiner en 1993 ? Berlioz, en un geste spectaculaire et flamboyant, avait brûlé l’œuvre, mais seulement les parties d’orchestre, mettant au sec et éloignant le manuscrit en l’offrant huit ans plus tard à un violoniste belge. Or cette Messe solennelle composée à l’âge de 21 ans, qui soutient l’intérêt, est une mine de découvertes fascinante et capitale pour tous les amateurs de Berlioz, tant elle renferme des germes de son inspiration future. Le « Gratias » (plage 4), c'est tout bonnement la « Scène aux champs » de la Symphonie fantastique. Vrai jeu de pistes, la Messe est un ferment de Roméo et Juliette (dès le début), de la Fantastique, de Benvenuto Cellini, du Requiem (plage 9) et du Te Deum! Même si, une fois cette coquille vidée de ses thèmes, Berlioz s’en est débarrassé, il fallait qu’Hervé Niquet le rappelle et il le fait idéalement.



Hector Berlioz ★★★★ 1/2 Classique Messe solennelle H 20, Le concert spirituel, Hervé Niquet, Alpha 564