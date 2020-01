Franz Liszt, Andrè Schuen, Daniel Heide (piano)

L’expérience traumatisante du délabrement vocal de Dietrich Henschel dans La belle meunière au début du cycle Schubert de l’OSM, dimanche, nous amène à nous pencher sur la relève dans le domaine du lied allemand. Si aujourd’hui Christian Gerhaher et Matthias Goerne (pour qui apprécie son émission vocale) dominent le domaine, cette parution de deux cycles pour voix et piano (S. 270a et b), dans lesquels Liszt met en musique les sonnets 47, 104 et 123 de Pétrarque, confirme de manière éclatante ce que l’on pressentait dans deux parutions antérieures (un récital Schumann-Wolf-Martin et un CD « Schubert Wanderer ») : l’Italien Andrè Schuen, âgé de 35 ans, élève de Wolfgang Holzmair et de Brigitte Fassbänder, est un « élu » qui possède le profil, la voix, l’intelligence et l’instinct. Ses traductions sont d’une sensibilité et d’une tenue exceptionnelles. Les subtils détimbrages parfaitement maîtrisés à la fin dessonnets 104 et 123 du cycle 270a glacent le sang. Le parfait programme insère les Trois sonnets pour piano entre les deux blocs vocaux.

Andrè Schuen chante le Sonnet 123 de Franz Liszt