Dix rendez-vous classiques à Québec

22 janvier Le sacre du printemps par l’OSQ et les Violons du Roy réunis au Grand Théâtre de Québec

13 février Banquet baroque avec Maurice Steger et les Violons du Roy, à 14 h et à 20 h

26 février Le Club musical accueille le grand pianiste russe

Daniil Trifonov en récital au Palais Montcalm avec, notamment, L’art de la fugue de Bach

27 février Nareh Arghamanyan et Fabien Gabel jouent le 2e Concerto de Brahms à l’OSQ

14 mars Le Quatuor Pavel Haas et le pianiste Boris Giltburg sont au Palais Montcalm pour le Club musical avec les Quintettes de Chostakovitch et Dvorák (op. 81)

29 mars Fabien Gabel et l’OSQ programment les Concertos

nos 2 et 4 de Beethoven avec Louis Lortie en soliste

2 et 3 avril Bernard Labadie dirige les Requiem de Fauré et de Duruflé au Palais Montcalm avec la Chapelle de Québec et les

Violons du Roy

16 mai Première de La chauve-souris de Johann Strauss sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, avec Dominique Côté, Marie-Ève Munger et Magali Simard-Galdes à l’Opéra de Québec. Mise en scène : Alain Gauthier. Reprises les 19, 21 et 23 mai

20 mai Gala-bénéfice des Violons du Roy avec Charles

Richard-Hamelin et Jonathan

Cohen (concert redonné deux fois le 21 mai)

27 mai Concert de clôture de la saison de l’Orchestre symphonique de Québec avec L’enfant et les sortilèges de Ravel et une première partie française érudite et originale