Seeking Thrills, Georgia

Georgia, c’est l’auteure-compositrice-interprète anglaise Georgia Barnes (fille de Neil du duo dub-électronique Leftfield !), et Seeking Thrills est son second disque, qui arrive cinq ans après Georgia. Et c’est bon partout, sur les plans de l’écriture pop, des orchestrations électroniques — comme avec New Order à l’époque, elles sont très influencées par les sons du techno de Detroit et du house de Chicago — et de la réalisation détaillée. Pensons à une version plus joviale des Écossais CHVRCHES (la comparaison saute aux oreilles sur 24 Hours, notamment), musicalement plus diversifiée aussi, alors que Barnes touche à la bass music (caverneuse Mellow, duo avec la MC Shygirl) ou à des rythmiques s’approchant davantage de celles du hip-hop, comme sur Ray Guns qui, elle, lui attirera à nouveau des comparaisons avec M.I.A. La musicienne maîtrise l’art de la chanson brève et efficace et des refrains qui nous habitent dès la première écoute, sans toutefois dériver vers la pop à numéros. À se mettre dans les oreilles pour illuminer les jours gris de janvier.



Écoutez 24 Hours

Seeking Thrills ★★★★ Pop Georgia, Domino