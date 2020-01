She Came from Liverpool! Merseyside Girl-Pop 1962-1968, artistes divers

Ce sont les Liverbirds sur la pochette, avec leurs cerfs-volants : oisillons de Liverpool prêts à s’envoler, comprend-on. Fantasme de monsieur le producteur. Il aurait été plus juste de les voir sur scène, avec guitares et batterie. Écoutez-les là-dessus, jouer et chanter Long Tall Shorty : c’est pas du chiqué. L’histoire du Mersey Beat n’a retenu que les Beatles, Searchers, Swinging Blue Jeans et autres groupes de garçons à la « chevelure de filles » : c’est injuste, les 25 titres ici rassemblés le clament haut et fort. Groupes vocaux, interprètes, musiciennes, elles étaient nombreuses, coolissimes et performantes. Beryl Marsden la formidable, les Vernons Girls plus que dégourdies, toutes ont du caractère et du chien. Il en fallait pour se rendre jusqu’à la scène de la Cavern. Jeannie and The Big Guys, Glenda Collins, Samantha Jones et même la pas si gentille Cilla Black (qui assène A Shot of Rhythm and Blues) vous terrasseront.



Écoutez A shot of Rhythm and Blues

She Came from Liverpool ! ★★★★ Compilation Artistes divers, Ace Records