Guy Laliberté sur scène à Coachella 2020

Après le Vieux-Port de Montréal, c’est le désert californien qui accueillera bientôt le DJ Guy Laliberté. Le fondateur du Cirque du Soleil, qui a fait danser les foules de New York et d’Ibiza dans les dernières années, apparaît sur la programmation officielle de Coachella, publiée tard jeudi.

Le rendez-vous musical très populaire — les billets pour le premier week-end ont déjà tous été vendus — se déroulera du 10 au 19 avril 2020.

Guy Laliberté montera sur scène les dimanches 12 et 19 avril, les mêmes jours que la jeune chanteuse R&B canadienne Jessie Reyez, nommée aux Grammy pour son album Being Human in Public.

Le Canada sera représenté par une dizaine d’artistes, dont le groupe instrumental BadBadNotGood, la chanteuse populaire Carly Rae Jepsen et Testpilot, l’autre alias du DJ deadmau5.

Grand retour

Après huit ans de pause, Rage Against the Machine, qui avait participé à la première édition de Coachella en 1999, va se reformer et sera la tête d’affiche de la nouvelle édition du célèbre festival californien.

Les autres grands noms de cette année sont le chanteur de R&B Frank Ocean, le rappeur Travis Scott et la chanteuse Lana Del Rey.

Du côté français, la très en vogue chanteuse Aya Nakamura fait également partie de la programmation, de même que le groupe L’Impératrice et le producteur électro SebastiAn.



Avec l'Agence France-Presse