Jesus Is Born, Sunday Service Choir

Après avoir passé les dernières années à reporter les parutions de ses albums, Kanye West a livré le 25 décembre dernier, comme promis, Jesus Is Born, premier album du chœur gospel qu’il a formé pour animer ses cérémonies Sunday Service. Plus de 85 minutes de ferveur gorgées de chaleureuses professions de foi et d’envolées vocales musclées qui, à moins qu’on partage les convictions religieuses du « born again » West, sembleront redondantes à la longue, sinon lorsque la chorale choisit de convertir une poignée de succès pop et R&B familiers à la cause. Grâce à sa mélodie inoubliable, le clou de l’album est sans doute Lift Up Your Voices, adaptation de l’Elastic Heart de Sia ; la version gospel du succès soul-dance Back to Life de Soul II Soul fait sourire, mais il faudra une meilleure oreille pour reconnaître les vieux succès de SWV (Rain et Weak) ou de Ginuwine (So Anxious, devenue Souls Anchored). Étonnamment, ce sont les versions télégraphiées des chansons de West, Faith, Father Stretch my Hand et Ultralight Beam, qui déçoivent le plus.

Jesus Is Born ★★★ Gospel Sunday Service Choir, INC