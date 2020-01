Reynaldo Hahn, Tassis Christoyannis

Ces coffrets de mélodies, notamment quand ils reposent sur une telle intégrité artistique, ont quelque chose de rassurant. Ils permettent de comprendre le style d’un compositeur au-delà de quelques succès et sont un repère permettant au mélomane de puiser des références à des fins de documentation ou de comparaison. À ce titre, il serait intéressant d’inclure une liste alphabétique ou par auteurs des poèmes mis en musique, avec renvois aux CD et aux plages, d’autant que plusieurs textes ont inspiré divers musiciens. Green de Verlaine, ici sous le titre Offrande (CD 2, plage 8), a ainsi aussi été mis en musique par Fauré et Debussy. Après les intégrales Fauré et Poulenc chez Atma, avoir une intégrale Reynaldo Hahn est du pain béni. Contrairement aux projets Atma, qui mobilisent plusieurs types de voix, elle est entièrement incarnée par un seul chanteur. Mais quel artiste exceptionnel ! Un caméléon vocal chez qui le style mélodique français coule dans les veines. Un tandem homme-femme aurait été idéal, mais Christoyannis est brillant.

Reynaldo Hahn ★★★★ Classique Tassis Christoyannis, Jeff Cohen, Palazzetto Bru Zane 4 CD BZ 2002