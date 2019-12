Christophe Etc. Vol. 2, Christophe et invités

En mai dernier, son premier volume de rencontres d’un étrange type a échappé aux télescopes : faut dire qu’il est un peu insaisissable, Christophe. À peine moins extraterrestre que Polnareff. Pour tout dire, on avait beau quadriller le firmament, on n’y croyait pas trop, à ces duos : difficile, voire impossible d’imaginer celui qu’on surnomme le Beau Bizarre avec d’autres sur sa planète. Voici pourtant le deuxième autobus interstellaire d’invités. Après Daho, Camille et autres Sébastien Tellier, ce sont les Alan Vega, Jeanne Added et consorts qui s’offrent la balade en orbite. Dans une ambiance électro néofuturiste, on retrouve ainsi Aline l’immortelle, ballottée entre son créateur et Philippe Katerine comme un ballon de plage. Boule de flipper avec la vérosansonienne Juliette Armanet ? Arno qui nous « tomwaitse » Paradis perdus ? Les marionnettes avec le groupe synthpop belge Vive la fête, tirant à plusieurs mains les ficelles ? Non seulement ça se peut, mais c’est absolument fascinant.



Écoutez Les paradis perdus

Christophe Etc. Vol. 2 ★★★★ Duos Christophe et invités, Universal