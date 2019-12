Vanquish, Popcaan

Un an après avoir rejoint la maison de disques de Drake, la vedette jamaïcaine Popcaan offre Vanquish, un « cadeau de Noël » en forme de mixtape d’une dizaine de chansons originales, histoire de nous faire patienter jusqu’à la sortie de son premier « vrai » disque pour OVO Sound en 2020. Popcaan rappelle en 30 minutes pourquoi le Torontois le voulait dans son équipe : le charisme rampant du « singjay », son timbre doucement nasillard et plaintif coulant sur ces rythmiques fraîches, fusion du dancehall, du reggae, de la pop et du trap, merci aux collaborateurs jamaïcains Dane Raychords, Notnice (épatante production hip-hop à motif de piano sur Promise !), RiddimBoss et KaleX, entre autres. Tout le contraire ici du dancehall agressif et hyperactif qui fait bouger dans les clubs : Vanquish est une caresse caribéenne, aux textes cependant clichés faits de déclarations d’amour, aux femmes et à l’herbe… Ne passez pas à côté de cette bombe nommée Love You, sur une rythmique quasi-house rappelant celle du succès Too Good de Drake et Rihanna.



Écoutez Can't Wait

Vanquish ★★★ 1/2 Dancehall Popcaan, OVO Sound