La confection est encore une fois des plus impeccables, mais j’aurais aimé voir la tête de Jean-Sébastien et de son père, Henry Marionnet, lorsqu’ils ont prélevé et goûté des baies au vignoble avant la cueillette. Mûrs, bien mûrs, ces raisins ! Ce millésime en porte l’empreinte sans fléchir toutefois sur le plan de la fraîcheur. Petite plénitude. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Sauvignon blanc 2018, Domaine de la Charmoise, Loire, France (19 $ – 12562529)