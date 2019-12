Iowa Dream, Arthur Russell

Arthur Russell était un compositeur, chanteur et violoncelliste états-unien originaire de l’Iowa. Très jeune, il vécut dans une commune bouddhiste de San Francisco avant d’aller grossir les rangs de l’avant-garde new-yorkaise en 1973. Avec sa grande inventivité mélodique, Russell a contribué à faire progresser les genres de la musique contemporaine, de la dance, du disco, de l’électronique, du folk, de la pop, toujours avec une désarmante introspection. Cette nouvelle publication posthume de quelques-uns de ses démos, 28 ans après son décès prématuré, est une bouffée d’air. Dix-neuf pièces au rythme majoritairement country-folk (I Never Get Lonesome, Come to Life, I Felt, Words of Love) et pop évolutive (Everybody Everybody, Iowa Dream) qui exposent encore un peu plus la sensibilité et la timidité du créateur, dont l’étrangeté fait autant la force que la vulnérabilité. Le monde intérieur de Russell était un château fort, mais il était rempli d’histoires badines, naïves ou touchantes.

Iowa Dream ★★★★ Pop avant-garde Arthur Russell, Audika Records