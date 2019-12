Mon chien stupide (B.O.F.), Brad Mehldau

Troisième collaboration du pianiste Brad Mehldau avec l’acteur et réalisateur français Yvan Attal (après Ma femme est une actrice, en 2002, et Ils se marièrent…, en 2004), la bande sonore du film Mon chien stupide s’entend comme telle : des vignettes plutôt courtes où Mehldau livre de jolies mélodies, plutôt retenues, conçues pour l’essentiel comme des accompagnements. Mais il y a sur ce disque numérique cinq splendides plages qui élèvent le tout. Les variations de Paranoid Android (Radiohead) — en piano solo ou avec orchestre à cordes — rappellent d’abord le talent unique de Mehldau pour varier les climats. Mais on s’attardera surtout au doublé And I Love Her / Fait chier Paris, autre classique de son répertoire qu’il aborde ici avec une économie de notes (McCartney) avant de déployer la manière Mehldau en seconde partie : tout le piano mis à contribution d’une fascinante exploration harmonique et mélodique d’un thème connu, mais ici transmué.



Écoutez Fait Chier Paris

Mon chien stupide (B.O.F.) ★★★ 1/2 Jazz Brad Mehldau, My Melody