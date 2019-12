A Spanish Nativity, Stile Antico

Voici le plus beau disque de Noël d’un très petit millésime 2019 en la matière. Lors de la dernière décennie, Harmonia Mundi a su excellemment renouveler son vivier artistique. L’ensemble vocal britannique Stile Antico est l’une de ces recruesqui enchaînent les projets passionnants et les références discographiques. Pour les amateurs de polyphonies de la Renaissance — grosso modo les admirateurs des disques de Paul Van Nevel et les spectateurs des concerts du Studio de musique ancienne —, cet ensemble nous livre un très grand cru. Nous ne sommes pas dans les « chants de Noël ». Au cœur de la Renaissance espagnole (les œuvres s’échelonnent entre 1540 et 1615), l’intense atmosphère de recueillement domine, tempérée par quelques Villancicos (chants paysans) dont le plus coloré est Ríu Ríu Chíu, de Mateo Flecha « Le Vieux ». Stile Antico insère ces chants populaires au fil de la Missa Beata Dei genitrix Maria d’Alonso Lobo (1602) qui constitue le cœur du CD.



A Spanish Nativity ★★★★ 1/2 Classique Stile Antico, Harmonia Mundi, 902312