L’étiquette Costume Records (Flore Laurentienne, Valry Vaughn, Qualité Motel) nous offre de la fraîcheur en ce début d’hiver : Boy Blonde, duo constitué de Vincent Turcotte et d’Alex Doucet, présente cinq nouvelles compositions s’ajoutant aux deux simples parus plus tôt cette année. Projet naissant et prometteur, Boy Blonde offre une pop d’ambiance plus britannique d’inspiration que française malgré cette manière de chanter posément et sans accent qui sied bien aux tons de guitares new wave / post-punk. Sur les plus charnelles — on pense à la belle Tant de tanks —, les synthés, la batterie aux sonorités électroniques nous transportent doucement dans le lyrisme des années 1980, comme une version allégée, plus contenue aussi sur le plan de l’écriture laissant beaucoup de place aux textes, de ce que nous présentait Bernhari. Bashung, Étienne Daho et Beach House nous viennent en tête en découvrant Des loisirs, un EP annonçant de belles choses pour 2020.

Des Loisirs (EP) ★★★ 1/2 Pop Boy Blonde, Costume Records