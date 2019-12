Lost Wisdom pt.2, Mount Eerie Julie Doiron

Près de dix ans après leur première collaboration en studio, Phil Elvirum (Mount Eerie) et Julie Doiron se retrouvent, mais tant d’eau a coulé sous les ponts depuis… Si la spontanéité et le sentiment d’intimité caractérisent à nouveau ce Lost Wisdom pt.2, les émotions au cœur de ces chansons sont autrement plus accablantes, Elvirum écrivant à nouveau à propos du deuil de son épouse et d’une brève liaison qui a suivi son décès, toujours sur ce ton confessionnel et fragile. Sur le Lost Wisdom d’il y a dix ans percolait la complicité nouvelle de deux âmes qui se reconnaissaient mutuellement ; aujourd’hui, Julie Doiron, lumineuse, apparaît comme une bouée de sauvetage pour Elvirum, une béquille sur laquelle il s’appuie pour venir à bout de ses textes réalistes et de ses douleurs vives, étalées sur des arrangements folk parfois agrémentés de piano et de guitare électrique. Lost Wisdom pt.2 s’écoute comme une autre suite du puissant et touchant A Crow Looked at Me d’il y a deux ans, comme la trajectoire d’un homme toujours bouleversé et bouleversant.

Lost Wisdom pt.2 ★★★ Folk Mount Eerie Julie Doiron, P.W. Elverum Sun