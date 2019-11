En studio avec Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg

Cela se présente comme le complément audio d’un livre chic intitulé Le Gainsbook. Vendu séparément. Pour peu que l’on hume de près la chose, on reconnaît des odeurs : à quelques versions inédites près (des prises instrumentales, surtout), il s’agit plus exactement d’une sorte de best of des nombreux coffrets parus ces dernières années : ici la compilation Jane et Serge 1973, là l’édition 40e anniversaire d’Histoire de Melody Nelson, jusqu’à rapatrier au passage une version de Bloody Jack chantée par France Gall sur une compile Pop à Paris. Si L’intégrale (vingt disques) constitue la source de base, on se sert chez Mister Melody, qui fait en quatre riches disques le tour de la diaspora des interprètes du fournisseur à tête de chou. Pour qui n’a pas pu s’offrir ces fabuleux objets, c’est une consolation pas ruineuse. Pour les fous qui ont déjà tout, c’est embêtant : comment vivre sans les douze minutes du jam de Lola Rastaquouère ?



France Gall - Bloody Jack