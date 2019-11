Le festival Heavy Montréal fera relâche en 2020

Le festival Heavy Montréal, qui présente des spectacles de musique heavy métal, fera relâche en 2020, a annoncé evenko, jeudi. Le chef de l’exploitation d’evenko, Jacques Aubé, a indiqué que la décision de mettre l’événement en veille n’avait pas été facile, mais que plusieurs facteurs doivent être pris en considération, dont le nombre de spectacles métal et rock hors festival qui seront annoncés au cours des prochains mois. Evenko précise que Heavy Montréal continuera d’offrir aux amateurs de heavy métal « un calendrier chargé de spectacles à travers la ville et la province toute l’année ». La dernière édition du festival Heavy Montréal avait été présentée en juillet au parc Jean-Drapeau et avait notamment accueilli Slayer, Evanescence, Godsmack, Slash et Anthrax.