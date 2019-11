Encores, Oeuvres de Gluck, Purcell, Scarlatti, Rachmaninov

L’année a été marquée par la publication de plusieurs CD de pièces populaires pour piano. Lang Lang, entre autres, blessé à la main gauche, a utilisé son année de convalescence pour graver un Piano book. Le propos de Nelson Freire est autre : il nous propose ici 30 « bis » parfois techniquement très difficiles (le rare Vers l’azur de Stojowski, par exemple) au cœur desquels on trouve une série de 12 des admirables Pièces lyriques de Grieg. Chaque CD de Nelson Freire, qui fête cette année ses 75 ans (mais qui, en tombant sur un trottoir, vient de se faire une fracture du bras ayant nécessité une longue chirurgie) est une fête. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Les 2 minutes 34 de la plage 7, arrangement de Leopold Godowsky de la mélodie Ständchen (Sérénade) de Richard Strauss, résument tout de cet art précieux : couleurs et toucher subtilement variés, fluidité exceptionnelle, sens de la vocalité des phrases sans aucun effet. C’est un piano qui raconte et semble s’affranchir des marteaux pour chanter et exulter à l’infini.



Encores ★★★★ 1/2 Classique Oeuvres de Gluck, Purcell, Scarlatti, Rachmaninov. Decca 485 0153.