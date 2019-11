La nouvelle Céline Dion ressemble un peu (beaucoup) à l’ancienne

Non, il n’existe pas de concept plus éculé pour faire patienter une foule qu’une dance cam (caméra de la danse) mettant en vedette au bénéfice de tout un aréna les membres du public les plus enclins à faire les fous (voire à faire des fous d’eux-mêmes). Et pourtant, lundi soir au Centre Bell, pendant que retentissaient les tubes disco et que l’objectif zoomait sur une série de spectateurs déchaînés, c’était comme si la dance cam venait tout juste d’être inventée, applaudissements et cris vigoureux inclus.

Un énergique trio de chums de femmes ? Wouah ! Un couple d’hommes sapés comme pour sortir en boîte ? Re-wouah ! Un accompagnateur masculin, d’un certain âge, dont l’admirable abandon palliait (presque) l’absence manifeste de sens du rythme ? Wouah, wouah, wouah ! Une bonne soeur, avec le voile à part de ça, qui se trémousse sur du KC and The Sunshine Band ? Appelez la brigade antiémeute avant que ça dégénère.

Mais qu’est-ce qu’il leur tardait, à ces 16 500 spectateurs, de la voir, leur Céline ! Une excitation, mêlée d’un soupçon d’impatience, tout à fait compréhensible, dans la mesure où c’est le 26 septembre qu’avait d’abord été fixé notre rendez-vous avec la diva, une semaine après la première de sa tournée Courage au Centre Vidéotron de Québec.

C’était bien sûr avant qu’un damné virus s’en prenne au précieux instrument de la chanteuse (ses cordes vocales) et qu’elle soit contrainte de reporter les quatre premières dates de sa résidence au Centre Bell à novembre, et les deux dernières à février (une annonce faite dans une vidéo qui donnait l’impression d’avoir été conçue afin de contrecarrer une éventuelle parodie de Marc Labrèche, tant l’absurde intensité de sa majesté y atteignait des paroxysmes).

Il était un peu plus de 20 h 30 lorsque la dance cam s’est éteinte et que Céline Dion est apparue seule sur scène dans une robe rouge scintillante, en entonnant la très wagnérienne It’s All Coming Back to Me Now, la première pièce en anglais d’une soirée qui en compterait une douzaine (contre huit en français). Seuls deux extraits de Courage, son plus récent album paru vendredi, étaient prévus au programme, signe que la nouvelle Céline ressemble encore beaucoup, lorsqu’elle monte sur scène, à l’ancienne Céline (malgré ses looks considérablement plus audacieux que dans un passé relativement rapproché).

Qu’il s’agisse de la première véritable tournée de Céline Dion depuis la mort de René Angelil conférerait cependant, forcément, un surplus d’émotion à plusieurs de ses classiques, si bien que la liste de titres choisis ressemblait à bien des égards à une traversée (dans le désordre) des sept étapes du deuil : choc et déni (Love Can Move Mountains), douleur et culpabilité (Courage), colère (It’s All Coming Back to Me Now), négociation (Encore un soir), dépression (All by Myself), reconstruction (Imperfections) et acceptation (I’m Alive).

« Ça fait un mois que je chante dans ma tête : “Je reviendrai à Montréal” », confiait la star après la deuxième pièce, en imitant le trémolo de Charlebois. « Quand je suis débarquée de l’avion, je me suis pitchée dans la neige », racontera-t-elle aussi, une anecdote un brin moins chaudement accueillie par ces dizaines de milliers de Québécois déjà à bout de la pas si belle saison et ne connaissant pas la joie de vivre à Las Vegas.

Au moment où ces lignes étaient écrites, notre hôte s’apprêtait à interpréter You’re the Voice, sa relecture d’un tube de 1986 de l’Australien John Farnham. « En gros, ça dit qu’il faut croire en nous, en nos choix, et ne pas avoir peur de les exprimer. » S’exprimer : Céline Dion, seule aux commandes de sa vie et de sa carrière, semblait ne jamais autant avoir eu de plaisir à le faire.