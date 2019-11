Dark Thoughts, The Shivas

Ah, la côte ouest. Quelle destination exotique vue d’ici ! C’est pas un endroit plein de mysticisme, la côte ouest ? Séquoias, plages… spiritualités païennes et wiccans ? C’est aussi le berceau des Beach Boys, du mouvement pour l’indépendance de la Cascadie, de Nirvana, de la famille Manson, du punk de Dead Moon, de Twin Peaks. Quelle serait la trame sonore idéale de cette région du monde si singulière ? Proposons le dernier et cinquième album du groupe The Shivas, originaire de Portland. Avec ses power ballads(If You See Me, Over & Over) pleines d’une sincérité naïve particulièrement « sixties » et ses hymnes surf-rock au nombre d’accords réduits (Playing on the Radio, Gloria), le quatuor allie cet optimisme caractéristique à la terre promise à une indéniable force ésotérique presque inquiétante. La plus grande qualité des Shivas n’est certes pas d’être originaux, mais d’avoir su rester fidèles à une vision plus artisanale que commerciale au fil de leurs 13 ans d’existence.



Dark Thoughts by The Shivas