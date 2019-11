Le ruban de la cassette, Anique Granger

Vivre des rencontres. Animer Le ruban de la cassette, un balado d’Ici Radio-Canada, y relayer les histoires de ces gens croisés en chemin. En décanter neuf chansons. Les rassembler en un album, les adapter en un spectacle. Ce n’est jamais que le processus de création de la plupart des artisans de chansons, à cela près qu’on obtient le processus ET la création. Deux possibilités s’offrent : suivre la démarche pas à pas ou, tout simplement, écouter l’album. Sans se demander d’où les chansons proviennent. Constat : elles sont pertinentes en soi. Chacune raconte Anique Granger, quelle qu’en soit l’origine. Même Et des lunes et des livres, où la protagoniste a « soixante ans et des poussières ». Même la très belle et très dure chanson de renoncement qui s’intitule My Name Is Brian Wilson. Le folk délicat, la réalisation, les arrangements, l’apport d’Olaf Gundel, tout lie les fils des récits. Le tissu humain est ainsi fait. Remarquable démonstration.

Anique Granger - My Name Is Brian Wilson