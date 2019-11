Le film documentaire Western Stars, le premier réalisé par Bruce Springsteen (avec l’aide de Thom Zimny), se veut le prolongement du spectacle solo Springsteen on Broadway, qui était le condensé de l’autobiographie Born to Run. Trois façons pour notre héros de se révéler, jusqu’au fin fond de la dépression. Si le film rate la cible (banale alternance entre performances et mises en contexte des chansons de l’album Western Stars), la bande sonore est extraordinaire. Cent fois plus prenantes qu’en studio, les versions enregistrées avec un orchestre de trente musiciens dans la grange à foin du ranch de rêve de Bruce bénéficient de l’espace très haut de plafond et de la cohésion du jeu d’ensemble. Les relectures sont à la fois larges comme le désert tout autour, et plus intérieures, à la façon des chansons qu’interprétait Glen Campbell (la reprise de son Rhinestone Cowboy, en finale, le souligne à grands traits). La perfection en mieux ? Oui, ça se peut.



Écoutez Moonlight Motel

Western Stars, Songs from the Film ★★★★★ Bande sonore Bruce Springsteen Columbia / Sony