Phosphorescent, Debate Club

Phosphorescent ★★ Stoner rock Debate Club, Michel Records

Oh, super. Un groupe composé de quatre jeunes hommes qui jouent de la guitare et portent la tuque. Original. Enfin, c’est vieux comme la pop, mais depuis le succès de Corridor, il y a comme un moule. Oui oui, sauver le rock d’ici, quelle belle idée, encore faut-il un peu innover. Attention : le premier disque de Debate Club n’est pas un échec total. Ses mélodiesrock efficaces nous téléportent assez vite à la plage ou au skatepark. Le groupe s’inspire de piliers du genre, comme les Black Lips), les Dead Ghosts ou les Growlers (). Un peu comme une version plus nette et moins drôle des Marinellis (que sont-ils devenus, hein ?) Après quelques sautillements de quasi-pogo sur le premier simple,, on se rassoit toutefois gentiment.aurait pu être un album intéressant si son accouchement n’avait pas fait l’objet d’un si perceptible désir d’être compris, de s’inscrire dans un courant.