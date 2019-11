Eli Rose, Eli Rose

Révélée au sein du duo Éli et Papillon, l’auteure, compositrice et interprète montréalaise Eli Rose lance le premier album de la jeune structure Maison Barclay Canada, affiliée à Universal et à son bureau parisien. Elle pourrait bien parvenir à toucher les coeurs des deux côtés de l’Atlantique : sa chanson pop électronique aux textes simples et efficaces est dans l’air du temps, bichonnée en studio par des réalisateurs québécois de calibre (dont Banx & Ranx, Ruffsound et Realmind). On la comparera à Angèle, son genre de production et ses mélodies accrocheuses, mais avec sa personnalité bien à elle, plus effacée et moins théâtrale, une manière de chanter en délicatesse et sans envolées vocales, cette pointe de mélancolie dans les mots comme dans la voix résultant en une pop toute en retenue, même dans ses airs plus accrocheurs, la lente mais bondissante Origami (avec FouKi), la solide Carrousel (un rythme house pourvu d’un motif de synthé façon Stromae) ou l’emphatique Demi-tour.



Écoutez Carrousel​

Eli Rose ★★★ 1/2 Pop Eli Rose, Maison Barclay Canada