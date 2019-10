Les frayeurs d’Halloween de François-Xavier Roth

Dites, Monsieur OSM, vous ne pourriez pas le faire durer un peu, votre processus de sélection ? Qu’est-ce qu’on a amélioré notre ordinaire depuis que ça a commencé ! La seconde venue de François-Xavier Roth a été captivante, moins suprême en ce premier soir que la première, mais c’était aussi le cas pour Alain Altinoglu, même si ce dernier, avec son Prélude et mort d’Isolde de Wagner nous a donné le frisson suprême.

La plus sublime phrase d’Une vie de héros, après environ quatre minutes du début de l’épisode du « Retrait du monde du héros », est marquée « molto espressivo » par Richard Strauss. Elle a cette saveur « crémeuse » viennoise (le « Schmalz » autrichien). Avec François-Xavier Roth cette phrase est superbe, mais reste simplement espressivo. Je n’ai guère de doute qu’avec Altinoglu elle aurait été « molto ». C’est la différence entre deux grands chefs parmi les prétendants à la succession de Kent Nagano. Un « cérébralo-sanguin » (Roth) et un « sensuelo-sanguin » (Altinoglu), Payare et Heras Casado se situant entre les deux.

Il est clair, par contre, qu’un chef très coté par l’orchestre au début du processus tel que Juraj Valcuha, qui a aussi été testé dans Richard Strauss (une discutable Symphonie alpestre) est désormais totalement déclassé par ce que nous avons entendu mercredi soir. Le prochain test straussien sera pour Jérémie Rhorer en mai avec Ainsi parlait Zarathoustra.

Une inventivité bien placée

Le premier atout de François-Xavier Roth, comme pour Rafael Payare, est une réflexion aboutie sur le positionnement des musiciens. Dans Beethoven, il est parfait, avec une timbale « militaire » au cœur à droite de l’orchestre et des contrebasses rapprochées des violoncelles. Dans le concerto de Bartók, le piano étant traité comme un instrument de percussion, le chef l’entoure des percussions. Une vidéo d’un concert de Vladimir Jurowski avec Jean-Efflam Bavouzet aux Proms de Londres en 2011 montre ce qu’apporte le procédé.

Ce qui rend les concerts de Roth intéressants, c’est aussi l’énergie avec laquelle il empoigne les œuvres. Dès le premier accord de Leonore III, avec un coup de massue aux timbales, le ton est donné. Par ailleurs l’exposé « Le héros » de l’œuvre de Strauss ne souffre d’aucune ambiguïté. Roth n’y lâche rien et dans l’épisode des « Ennemis du héros », les critiques ainsi caricaturés caquettent à l’envie.

Soutenu dans son interprétation par un Andrew Wan, violon solo exceptionnel de finesse et de justesse, Roth laisse du champ aux musiciens pour s’épanouir et « donner du son ». Le pupitre de cors semble revigoré (comme avec Payare d’ailleurs). La prestation étincelante de Wan, après le naufrage, en son absence, de la semaine Schiff (voir par ailleurs dans cette édition) ouvre désormais le débat si un OSM à ce point à deux vitesses ou deux standards va être encore longtemps tenable.

Dans sa fougue, François-Xavier Roth s’est tout de même offert quelques frousses d’Halloween. D’abord il n’a pu conduire la bataille d’Une vie de héros vers le triomphe. Au moment du grand embrasement (chiffres 60 à 75 de la partition), les forces de l’orchestre ne se sont pas conjuguées, comme s’il y avait ou que l’on craignait un déphasage ou que certains blocs traînaient un peu par rapport à d’autres. Du coup, on a joué la sécurité pour se retrouver à bon port.

Leonore III, par rapport à celle si mélodique et chantante de Yannick Nézet-Séguin en fin de semaine, était très démonstrative. Une sorte de concerto pour flûte avec pétarades de cuivres. Impressionnante en soi comme pièce symphonique bien enlevée.

Seconde frousse de la soirée, le 1er Concerto de Bartók, beaucoup trop difficile pour un concert de chef invité avec un orchestre qui ne joue jamais cela. Pierre-Laurent Aimard a joué sa partie comme un roc, accompagné autant que faire se peut. Reste à traduire avec mordant les « ben marcato », les « fortissimo pesante », à faire saillir toutes les couleurs pour en faire un vrai concerto et pas un dialogue piano-percussions (excellents percussionnistes), timidement soutenu par le reste des troupes, avec de temps en temps quelques accents. Pour écouter cela chez soi : Kovacevich-Davis, Kocsis-Fischer, Schiff-Fischer, Zimerman-Boulez ou Bavouzet-Noseda, ce dernier avec des atmosphères impressionnantes dans le mouvement central.