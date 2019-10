Décès du compositeur et chef Hans Zender

Hans Zender est décédé cette semaine à l’âge de 82 ans. En tant que chef, cet ancien directeur général de la musique de Hambourg a été surtout associé à des orchestres de radio du sud-ouest de l’Allemagne, notamment du SWR de Fribourg et Baden-Baden aux côtés de Michael Gielen, avant Sylvain Cambreling et François-Xavier Roth. En tant que compositeur, il a souvent été inspiré par l’Asie et s’est intéressé à la microtonalité. Une oeuvre éclipse néanmoins toutes des autres : sa relecture contemporaine du Voyage d’hiver de Schubert. Le Devoir lui avait consacré un portrait en 2012.