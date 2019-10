Jean-Baptiste Lully, MusicAeterna

Moins original en apparence que le projet Anamorfosi présenté ici il y a deux semaines, Phaéton de Lully, déjà enregistré par Minkowski et Rousset, n’en reste pas moins un nouveau coup d’éclat dans la discographie de Vincent Dumestre et marque une étape dans l’histoire du Poème harmonique, allié ici pour la première fois avec le chœur et l’orchestre MusicAeterna prêtés par Teodor Currentzis pour ce projet lullyste travaillé en profondeur et créé à Perm, en Russie, avant de gagner les ors de Versailles, où la mise en scène de Benjamin Lazar, le vieux complice scénique de Dumestre (cf. Le bourgeois gentilhomme), a été filmée. Cerise sur le gâteau, le château de Versailles se fait éditeur et joint le DVD du spectacle aux deux CD illuminés par un travail acharné sur la prosodie et par une distribution de haut vol où se distinguent Léa Trommenschlager, les jeunes révélations Victoire Bunel et Eva Zaïcik et un trio masculin (Mathias Vidal, Cyril Auvity, Lisandro Abadie) secondés par de belles voix russes dans des rôles annexes.



Jean-Baptiste Lully ★★★★ 1/2 Classique MusicAeterna, Vincent Dumestre, 2 CD et 1 DVD CV 5015