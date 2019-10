Grow Old With Me, Ringo Starr

En 1980, un John Lennon tout frétillant avait des chansons nouvelles qui se bousculaient au portillon. Assez pour deux albums, et assez pour en offrir quelques-unes au cher Ringo, comme toujours. On savait qu’il lui réservait Life Begins at 40, mais c’est tout récemment que Ringo a su que la très belle Grow Old With Me lui était également destinée. « This will be great for you, Ringo », disait John sur la cassette du démo. Indeed. Un peu comme Good Night sur « l’album blanc » des Beatles, la mélodie était dans le registre de Ringo, et le sentiment idoine pour notre batteur au grand cœur. Voici donc le cadeau enfin reçu : la version de Ringo est le premier extrait de l’album What’s my Name (parution le 25 octobre : ça passerait inaperçu, autrement). Un quart de siècle après Free as a Bird / Real Love, on a là le poignant point d’orgue de l’histoire : Paul McCarney est à la basse, harmonise un peu, le presque octogénaire Ringo tape sur ses peaux à la Ringo. Oui, pardi, ça sonne Beatles. Mais oui, on craque.



Écoutez Grow Old With Me

Grow Old With Me ★★★★ Retrouvailles Ringo Starr, Téléchargement / Universal