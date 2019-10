Tu pourras te reposer, Émilie Proulx

Revoilà Émilie Proulx, avec quatre chansons neuves : bassiste, accompagnatrice, réalisatrice, on la savait active, mais plus que discrète. La retrouver enfin permet de réaffirmer notre admiration : la finaliste des Francouvertes 2007 (!) est encore et toujours une très grande auteure-compositrice-interprète. Il y a dans sa manière alt-folk un sens mélodique supérieurement pop, et dans un monde plus juste, les titres ici proposés seraient dans toutes les têtes et tous les cœurs : La fuite, surtout, ne devrait pas nous échapper. Cette voix aux notes un peu traînantes, sans exagérer, fait l’effet d’une Renée Claude, d’une Francine Raymond. Les harmonies, l’instrumentation, la réalisation, le mixage, tout est bâti sans moyens mais avec tant d’art et de soin qu’il y a de la magnificence dans le dénuement. Le propos demeure un peu noir foncé, mais Émilie est lumineuse. Surlignons : achetez ces quatre titres, et exigeons ensemble une suite.

Émilie Proulx - La fuite