Wolfgang Amadeus Mozart, Atma

En présentant, il y a une semaine, un nouveau remarquable disque de Quintettes à vents d’Anton Reicha, nous mettions la table pour cette brillante nouveauté québécoise. Le répertoire pour quintette à vent (flûte, clarinette, hautbois, basson, cor) peut être élargi par des transcriptions. Pentaèdre, qui a acquis une notoriété internationale avec son projet autour du Voyage d’hiver de Schubert, a eu l’idée d’adapter pour cette formation le plus célèbre groupe de quatuors de Mozart, les Six Quatuors dédiés à Haydn, qui comprennent « La chasse » et « Les dissonances ». Les arrangements sont de plumes diverses (Geoffrey Emerson, un Anglais qui en transcrivit quatre il y a quatre décennies, Martin Carpentier, Mathieu Lussier, Normand Forget) mais d’égale réussite, d’autant que le matériau musical se prête excellemment au jeu. L’album est un utile bijou, parce que l’essor de la clarinette est advenu trop tard pour que Mozart compose des quintettes à vent substantiels et parce que le passage de quatre à cinq instruments se fait ici sans encombre.



Écoutez un extrait tiré de l'enregistrement de l'album

Wolfgang Amadeus Mozart ★★★★ 1/2 Classique Atma, 3 CD, ACD2 2756