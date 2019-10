Matthias & Maxime, bande originale du film, Jean-Michel Blais

Ainsi, Xavier Dolan a approché le compositeur et pianiste Jean-Michel Blais pour lui demander de mettre en musique les images de son long métrage Matthias & Maxime. Pas très risqué comme choix de collaborateur : Blais porte déjà dans son œuvre une forte dimension cinématographique, à tel point qu’on s’étonne qu’il n’ait pas déjà écrit pour le cinéma. Sa première bande originale de film est d’une grande délicatesse, exécutée agilement, moins portée sur les grands thèmes que sur les phrases musicales élaborées, retenons surtout celles de Le lac, épiques, et de La ferme. Du concentré de Blais, un piano et un micro captant le son ambiant, hormis cette belle surprise baptisée Le souper — si Matthias & Maximepossède une chanson-thème, ce serait celle-là —, où des cordes viennent agrémenter le jeu mélancolique du pianiste. Une dizaine de chansons seulement pour moins de vingt belles minutes de musique se terminant par la touchante et atmosphérique Un autre amour.



Écoutez Le souper

Matthias & Maxime, bande originale du film ★★★ 1/2 Classique moderne Jean-Michel Blais, Arts & Craft